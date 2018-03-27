70 دولارًا.. سعر برميل النفط اليوم

تخطت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ70 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ آخر ارتفاع لها فى ديسمبر 2017، ويأتي ذلك بدعم تمديد اتفاقية «أوبك» بخفض إنتاج الخام لما بعد 2018.



وارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي «برنت» تسليم مايو 1.7%؛ ليصل إلى 70.45 دولار للبرميل، فيما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي «نايمكس» تسليم مايو إلى 1.6%؛ ليسجل مستوى 65.36 دولار للبرميل.



وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري؛ ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة، متوقعا ارتفاع أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من 2018.