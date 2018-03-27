القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:16 ص

«أبوالرجولة» و«قالو إيه» و«بشرة خير».. أغانى استقبلت الناخبين أمام اللجان

حكيم
حكيم
أميرة حماد
dostor.org/2105176

توافد عددًا كبيرًا من المواطنين المصريين؛ للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الذي انطلقت أمس الإثنين، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت اللجان الانتخابية توافد عددًا كبيرًا من سيدات وفتيات مصر التي قامن بالرقص والمزح على الأغاني، والذي جاء ابرزها "أبو الرجولة" للفنان حكيم، و"بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، وأيضًا أغنية "قالو أيه علينا".

كما حرص المواطنين على التقاط الصور مع جنود الجيش الذين تولو حراسة اللجان الانتخابية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

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