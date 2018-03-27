«البنتاجون» تحقق فى طرود مشبوهة أرسلت لمواقع عسكرية

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على التحقيق بشأن كيفية وصول عدد من الطرود مشبوهة إلى مواقع عسكرية في منطقة ناشيونال كابيتال، في حادث لا يزال قيد التحقيق، وذلك حسبما أوردت «سكاي نيوز» عربية.



وكانت محطة «سي إن إن»، أشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بي آي» يدقق في طردين مشبوهين لم يسجل أي إصابات، أرسلا إلى موقعين عسكريين في واشنطن وفيرجينيا.



ونقلت عن مسؤولين أن طردا أرسل الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى جامعة الدفاع الوطني في فورت ماكنير، التي أخليت على الفور، بعدما تبين أنه كان يحتوي على مواد متفجرة، فيما وصل الطرد الآخر عند الظهيرة إلى فورت بيلفوار في ولاية فيرجينيا.