القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:52 ص

أسعار الأسماك اليوم.. و«البلطى» بـ23 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2105166

تباينت أسعار الأسماك فى سوق العبور، اليوم الثلاثاء، وتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 20 و23 جنيهًا، وسجل فيليه البلطي نحو 70 جنيهًا، وقشر البياض بلغ 35 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس 35 جنيهًا.

وسجل سعر القراميط 20 جنيهًا، وتراوح السمك الثعابين بين 120 و135 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي 55 جنيهًا، والمكرونة السويسي 67 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 27 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 35 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 109 جنيهات، والمرجان 52 جنيهًا، والبربون 51 جنيهًا.

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