الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:20 ص
13002.5 دولار.. سعر طن «النيكل» اليوم
طارق عتمان
dostor.org/2105147
سجل سعر معدن النيكل، اليوم الثلاثاء، 13002.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
سجل سعر معدن النيكل، اليوم الثلاثاء، 13002.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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