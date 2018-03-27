13002.5 دولار.. سعر طن «النيكل» اليوم

25 صورة ترصد تفاصيل اليوم الأول للانتخابات في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، منذ صباح اليوم الاثنين، إقبالا متوسطا من الناخبين للتصويت والمشاركة بالإنتخابات الرئاسية، ومع وقت الظهيرة بدأ العدد فى النقصان بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ورصدت الدستور 25 صورة ...