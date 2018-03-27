«القصير»: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية «واجب وطنى»

أدلى السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري بصوته في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته في مدرسة الشهيد رامي الجنجيهي بمدينة نصر.



وأكد "القصير" على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا على كل مصري؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.



وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام، في جميع المحافظات، بدءًا من اليوم الإثنين 26 مارس، وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، 59 مليونًا، و78 ألفًا، و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.