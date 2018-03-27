السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

وجهت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى مجلس الأمن، بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، وذلك حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في خبر عاجل.



وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، عرض خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، في الرياض، أدلة على تهريب إيران صواريخ للانقلابيين في اليمن، وعرض بقايا صواريخ إيرانية أطلقها الحوثيون على السعودية، بعد تهريبها عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين.



وأكد أن السعودية تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين، ولدول التحالف حق الدفاع المشروع عن أراضيها بموجب المواثيق الدولية.