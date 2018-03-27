أستراليا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية تسميم الجاسوس «سكريبال»

طردت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيين روسيين على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا سيرجي سكريبال، حسبما أفادت صحيفة «الشرق الأوسط»، في خبر عاجل الآن.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أكدت أمس الإثنين، أن ثماني عشرة دولة أعلنت طرد أكثر من مائة عنصر استخبارات ردا على واقعة تسميم جاسوس روسي سابق وابنته بغاز أعصاب.



وانضمت الولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا وخمس عشرة دولة أوروبية لبريطانيا، وأمرت دبلوماسيين روس- متهمين بالقيام بنشاطات تجسس تحت غطاء الدبلوماسية- بمغاردة أراضيها.