القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
05:23 ص

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟
اقتصاد
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:56 ص

اليوم.. عمومية «النصر للأعمال المدنية» تنظر مقترح توزيع أرباح 2017

اليوم.. عمومية «النصر
اكرم عمران
dostor.org/2105138

تعقد شركة النصر للأعمال المدنية، جمعيتها العامة العادية، اليوم الثلاثاء؛ للنظر في مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي إلى جانب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في تلك الفترة.

واقترح مجلس إدارة الشركة، توزيع أرباح على العاملين، ومجلس الإدارة بواقع 374.17 ألف جنيه، و135.03 ألف جنيه على الترتيب.

وتبلغ قيمة الأرباح المرحلة للعام القادم نحو 94.24 مليون جنيه.

كانت المؤشرات المالية غير المدققة للشركة، أظهرت خلال 2017؛ انخفاضًا في الأرباح بنسبة 50.2% لتبلغ 3.74 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.51 مليون جنيه بنهاية 2016.

وارتفعت مبيعات الفترة، حيث بلغت نحو 186 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 161.5 مليون جنيه في 2016.

وعزت الشركة تدني الأرباح خلال 2017 إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمحروقات، إلى جانب عدم صرف فروق الأسعار من جهات الإسناد، وأيضًا بسبب دعم المخصصات.

موضوعات متعلقة

اليوم.. «القاهرة للدواجن» تناقش توزيع أرباح العام الماضى

3 أبريل.. عمومية «دلتا للطباعة» تناقش نتائج الأعمال

غدًا.. عمومية «السعودية المصرية للاستثمار»

عمومية «السعودية المصرية للاستثمار» ترفع توزيعات المساهمين

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ اسبوع

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

منذ أقل من شهرين

توقعات باستمرار التحركات العرضية لمؤشرات البورصة

الآن

«الباز» يكشف سبب اختفاء الطوابير أمام بعض اللجان الانتخابية (فيديو)

هبة مجدي تكشف سبب عدم مشاركتها في الانتخابات

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

«عُقب سيجارة» يتسبب في حريق مخزن بالعتبة (صور)

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

رسميًا .. أون سبورت تستبعد عبد الغني وميدو وحازم من الأستوديو التحليلي

أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي مرتين

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر ٢٠١٨

انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية وغلق الصناديق

غلق صناديق الاقتراع في أول يوم انتخابات

25 صورة ترصد تفاصيل اليوم الأول للانتخابات في الإسكندرية

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

رسميًا .. أون سبورت تستبعد عبد الغني وميدو وحازم من الأستوديو التحليلي

أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي مرتين

كشكول

بالصور.. ندوة "تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠" باقتصاد القاهرة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعرض أحدث أبحاثها في المؤتمر القومي للبحث العلمي

"الفكر الأشعري" يُناقش القضايا الكلامية لـ" الماتريدية".. الأربعاء

التعليم تنفي حقيقة الصورة المتداولة لحلق شعر إحدى الطالبات بالفيوم

الزناتي لمحافظ دمياط:"المعلمين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية"

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

محكمة مغربية ترفض إقرار عقد زواج أبرم في إسرائيل

المحكمة الإدارية في تونس تحسم نزاع «الحقيقة والكرامة»

وزير الخارجية الفرنسي : ماكرون سيزور فلسطين وإسرائيل مايو المقبل

ads
منوعات

تشارلز.. إنسان آلى بريطانى ينافس البشر فى المشاعر

راسل كرو يكتشف جروحًا تسبب فيها فيلم من 19 عامًا

بالفيديو.. «تسلم الأيادي» تلهب حماس الناخبين أمام اللجان

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك