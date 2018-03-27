اليوم.. عمومية «النصر للأعمال المدنية» تنظر مقترح توزيع أرباح 2017

تعقد شركة النصر للأعمال المدنية، جمعيتها العامة العادية، اليوم الثلاثاء؛ للنظر في مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي إلى جانب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في تلك الفترة.



واقترح مجلس إدارة الشركة، توزيع أرباح على العاملين، ومجلس الإدارة بواقع 374.17 ألف جنيه، و135.03 ألف جنيه على الترتيب.



وتبلغ قيمة الأرباح المرحلة للعام القادم نحو 94.24 مليون جنيه.



كانت المؤشرات المالية غير المدققة للشركة، أظهرت خلال 2017؛ انخفاضًا في الأرباح بنسبة 50.2% لتبلغ 3.74 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.51 مليون جنيه بنهاية 2016.



وارتفعت مبيعات الفترة، حيث بلغت نحو 186 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 161.5 مليون جنيه في 2016.



وعزت الشركة تدني الأرباح خلال 2017 إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمحروقات، إلى جانب عدم صرف فروق الأسعار من جهات الإسناد، وأيضًا بسبب دعم المخصصات.