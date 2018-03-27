اليوم..عمومية «يديتا» تُناقش توزيع الأرباح على المساهمين

دعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية المقررة، اليوم الثلاثاء؛ للنظر في توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017.



واقترح مجلس إدارة إيديتا توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017 بقيمة 85 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 145.07 مليون جنيه، موزعاً على 725.36 مليون سهم، بواقع 0.20 جنيه للسهم.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 243 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 168.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.