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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 01:13 ص

هل زار زعيم كوريا الشمالية الصين سريًا؟

كيم جونج أون
كيم جونج أون
نيفين هنري
dostor.org/2105135

أشيع أن كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية كان يقوم بزيارة سرية للصين اليوم الإثنين، وفي حالة إذا ما تم تأكيد الخبر، فإنه سيعتبر زيارة كيم الأولى إلى أي بلد أجنبي منذ توليه زمام السلطة.

وأوردت وسيلة إعلام يابانية أن قطارًا وصل من كوريا الشمالية إلى الصين، مشيرة إلى زيارة مسؤول كبير للصين قد يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

صحيفة ديلي ميل البريطانية رصدت 5 معلومات تشير إلى أن الشخص رفيع المستوى الذي زار الصين هو كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.

حراسة مشددة
انسحب القطار الكوري الشمالي المدرع إلى بكين تحت حراسة مشددة، حسبما أفاد تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم تحويل مسار الركاب وإلغاء الخدمات عندما وصل القطار إلى بكين حوالي الساعة 3 مساءً، قبل أن يظهر شريط فيديو يظهر سيارة مارة تحت حراسة الشرطة.

نفس قطار كيم جونغ ايل
القطار يحمل تشابها ملحوظا لقطار كان والد كيم جونج أون كيم جونج ايل، يستخدمه لرحلاته إلى الصين، مما أثار تكهنات بأن الزعيم الكوري كان على متن القطار.

وكالة أنباء يابانية تشير إلى مسؤول رفيع المستوى
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو نيوز) أن مسؤولًا كوريًا رفيع المستوى وصل إلى العاصمة الصينية، لكنها لم تذكر من هو.

وقالت الوكالة إن الزيارة تهدف إلى تحسين العلاقات بين بكين وبيونج يانج التي تعثرت بسبب سعي كوريا الشمالية للحصول على أسلحة نووية ودعم الصين للعقوبات في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة.

لوحة ترخيص دبلوماسي
وفي بكين، شوهدت سيارة تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية لسفارة كوريا الشمالية في ساحة الشعب الكبرى، وهي مبنى حكومي تستخدمه الحكومة والحزب الشيوعي الصيني، كما تم فرض قوانين المرور بصرامة وشدة في جميع أنحاء المدينة.

سياج أمني للمدن الحدودية
وبدأت السلطات في مدينة داندونغ الصينية، الواقعة على الحدود مع كوريا الشمالية، بإقامة سياج أمني على طول مسارات القطارات التي تتجه إلى كوريا الشمالية في الأسبوع الماضي، مما يؤدي إلى حجبها عن الأنظار، وفقًا لصحيفة ديلي نيوز.

كما أقامت الشرطة حواجز طرق حول المحطة وجسر نهر يالف، الذي يؤدي إلى كوريا الشمالية.

وقالت مصادر يابانية إن الفنادق علقت أيضا الحجز في الغرف التي تواجه كوريا الشمالية من يوم الأحد.

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