اليوم.. عمومية «عبر المحيطات» للسياحة تُناقش نتائج أعمال العام الماضى

تعقد شركة عبر المحيطات للسياحة جمعيتها العامة العادية، اليوم الثلاثاء؛ للنظر في توزيع كوبون بواقع 1.5 قرشًا للسهم بقيمة 1.5 مليون جنيه.



يُذكر أن الشركة كانت قد نوهت أن العمومية ستناقش أيضًا نتائج أعمال العام الماضي، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في تلك الفترة.



ومن المقرر، النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2017، وانتخاب دورة جديدة للفترة من 2018 إلى 2021.



كانت المؤشرات المالية لشركة عبر المحيطات للسياحة خلال 2017، تحولها للربحية بواقع 1.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 444.4 ألف جنيه بالعام السابق.



وزدات إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 7.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.7 مليون جنيه في 2016.