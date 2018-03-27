«تشارلز».. حكاية أول روبوت عاطفى

مع التقدم التكنولوجي تقترب الروبوتات من اكتساب الصفات الإنسانية ليتحولوا من مجرد آلات مكونة من أشياء صلبة إلى شبه كائنات حية تشعر وتحس بكل المشاعر الإنسانية من فرح وحزن، وفي خطوة غير مسبوقة تمكن العلماء من اختراع الروبوت تشارلز، أول روبوت عاطفي بفضل آلة قراءة العقل القادرة على محاكاة المشاعر الإنسانية، حسبما أفاد تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية.



الروبوت، واسمه تشارلز، مجهز بكاميرات وبرمجيات يمكنها تسجيل وتحليل تعابير وجه الشخص، ثم يتم نقل هذه المعلومات إلى العضلات الاصطناعية الموجودة في الروبوت، والتي بدورها يمكن أن تتكرر حركات الوجه المرتبطة بمجموعة متنوعة من الحالات المزاجية.



يأمل الخبراء في جامعة كامبردج أن يساعد هذا التطور العلمي الروبوتات على الاستجابة للدلائل الدقيقة التي يكشف عنها الناس خلال المحادثة.



تشارلز يساعد على تطوير روبوتات يمكنها التفكير والشعور مثل الناس، والتي يدعي بعض الباحثين أنها يمكن أن تكون حقيقة في غضون العقد القادم.



تشارلز هو من إنشاء البروفيسور بيتر روبنسون من قسم علوم الكمبيوتر بجامعة كمبريدج، الذي عمل مع هانسون روبوتكس لتصميم الآلة.



وقد تم تجهيز الروبوت ببرمجيات متخصصة يمكنها قراءة وجوه الأشخاص، بما في ذلك حواجب الحاجبين والفك والفم وأماكن أخرى، والتي يتم تسجيلها بواسطة كاميرا مثبتة على اللوحة، ثم يعيد تشارلز نفس التعبيرات ويعكس حركاته العضلية باستخدام محركه الميكانيكي الخاص، التجربة كلها لا تستغرق سوى 3 ثوان، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.



وفي حديثه إلى «كامبريدج نيوز»، قال البروفسور روبنسون: لقد كنا مهتمين بمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إعطاء أجهزة الكمبيوتر القدرة على فهم الإشارات الاجتماعية، لفهم تعابير الوجه، ونبرة الصوت، ووضع الجسم والإيماءات، ولذلك قاموا باختراع تشارلز.



يقول البروفيسور روبنسون إن تشارلز جاء بفضل وسائط الكمبيوتر العاطفية الذكية، ومع ذلك، فهو يعترف بأن خلقه يحتاج إلى بعض العمل لتحسين تعبيراته.