فى ذكرى وفاته.. 10 معلومات عن أحمد زكى

تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة الفنان الراحل أحمد زكي، الذي ترك أرثًا فنيًا عظيمًا للسينما المصرية..



وتزامنًا مع ذلك "الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:ــ



1. أحمد زكي ممثل ومنتج مصري ولد في 18 نوفمبر 1949 بمدينة الزقازيق.



2. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.



3. كان أول دور بطولة له أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" عام 1978 وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة.



4. يعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم مصري عام 1996، حيث له في القائمة ستة أفلام، وهم: "البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت".



5. حصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.



6. توفى أحمد زكي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم حليم الّذي كان آخر أفلامه، وتمّ عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.



7. نال جائزته الأولى عن فيلم "طائر على الطريق".



8. تألق أحمد زكي في شخصيات من الطبقة الفقيرة، البعيدة عن شخصية الأفندي التركي، وراح في كل مرة يقدم وجهًا أكثر صدقًا للمصري الأصيل.



9. جسد شخصية الرئيس جمال عبدالناصر في فيلم "ناصر 56"، وجسد السادات في فيلم "أيام السادات".



10. عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيريًا مثل "مدرسة المشاغبين".