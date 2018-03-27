القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
05:23 ص

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟
تقارير ومتابعات
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:01 ص

فى ذكرى وفاته.. 10 معلومات عن أحمد زكى

الراحل أحمد زكي
الراحل أحمد زكي
دعاء المنشاوي
dostor.org/2105126

تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة الفنان الراحل أحمد زكي، الذي ترك أرثًا فنيًا عظيمًا للسينما المصرية..

وتزامنًا مع ذلك "الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:ــ

1. أحمد زكي ممثل ومنتج مصري ولد في 18 نوفمبر 1949 بمدينة الزقازيق.

2. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.

3. كان أول دور بطولة له أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" عام 1978 وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة.

4. يعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم مصري عام 1996، حيث له في القائمة ستة أفلام، وهم: "البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت".

5. حصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

6. توفى أحمد زكي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم حليم الّذي كان آخر أفلامه، وتمّ عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.

7. نال جائزته الأولى عن فيلم "طائر على الطريق".

8. تألق أحمد زكي في شخصيات من الطبقة الفقيرة، البعيدة عن شخصية الأفندي التركي، وراح في كل مرة يقدم وجهًا أكثر صدقًا للمصري الأصيل.

9. جسد شخصية الرئيس جمال عبدالناصر في فيلم "ناصر 56"، وجسد السادات في فيلم "أيام السادات".

10. عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيريًا مثل "مدرسة المشاغبين".

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ اسبوع

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

منذ أقل من شهر

8 معلومات عن «مرنبتاح»: العامود الأثري يستقر في المتحف المصري

منذ أقل من شهر

حارس بحديقة الحيوان عن سرقة سلحفتين: «مش مهم».. «صور»

منذ شهر

لليوم الثاني.. استمرار الإقبال على معرض الوظائف «ألكسا»

منذ شهر

بعد اعتزام اليابان إنشائها.. 10 معلومات عن أول ناطحة سحاب من الخشب

الآن

أسامة الشيخ: لم نستبعد أي محلل من أستوديو مصر واليونان

الباز يكشف: كيف صفع أهالي سيناء الإرهاب في انتخابات الرئاسة؟ (فيديو)

«بيبصم برأسه».. أغرب مشاهد انتخابات الرئاسة 2018 «cross media»

صبا مبارك: اللهجة الصعيدية سهلة.. ولا أقصد ارتداء ملابس مثيرة

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

رسميًا .. أون سبورت تستبعد عبد الغني وميدو وحازم من الأستوديو التحليلي

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر ٢٠١٨

انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية وغلق الصناديق

غلق صناديق الاقتراع في أول يوم انتخابات

25 صورة ترصد تفاصيل اليوم الأول للانتخابات في الإسكندرية

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

ads
الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

رسميًا .. أون سبورت تستبعد عبد الغني وميدو وحازم من الأستوديو التحليلي

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

كشكول

بالصور.. ندوة "تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠" باقتصاد القاهرة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعرض أحدث أبحاثها في المؤتمر القومي للبحث العلمي

"الفكر الأشعري" يُناقش القضايا الكلامية لـ" الماتريدية".. الأربعاء

التعليم تنفي حقيقة الصورة المتداولة لحلق شعر إحدى الطالبات بالفيوم

الزناتي لمحافظ دمياط:"المعلمين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية"

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

محكمة مغربية ترفض إقرار عقد زواج أبرم في إسرائيل

المحكمة الإدارية في تونس تحسم نزاع «الحقيقة والكرامة»

وزير الخارجية الفرنسي : ماكرون سيزور فلسطين وإسرائيل مايو المقبل

ads
منوعات

«تشارلز».. حكاية أول روبوت عاطفى

بعد كتابة «لص» على جبهته.. مراهق يعود لسرقة زجاجات مزيل العرق (صور)

تشارلز.. إنسان آلى بريطانى ينافس البشر فى المشاعر

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك