«وول ستريت» تُسجل أكبر مكاسب يومية فى عامين ونصف

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل قوي في ختام تعاملات اليوم الإثنين؛ ليربح "داو جونز" أكثر من 650 نقطة وتسجل "وول ستريت" أكبر مكاسب يومية في عامين ونصف العام مع تراجع مخاوف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.



وتأثرت "وول ستريت" إيجابيًا مع تراجع المخاوف التجارية، حيث عبر وزير الخزانة الأمريكي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين.



كما قال بنك "جي.بي.مورجان تشيس"، إنه متفاءل بأداء أسواق الأسهم على الرغم من المخاوف التجارية.



وجاءت قطاعات التكنولوجيا من بين أكثر القطاعات صعودَا خلال جلسة الإثنين، التي ارتفعت بنحو 4.1% في أفضل جلسة منذ أغسطس 2015 مدعومة بمكاسب سهم "مايكروسوفت" الذي ربح 7.6%.



وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 2.8% أو ما يعادل 669 نقطة؛ ليصعد إلى 24202.6 نقطة.



وكان المؤشر الصناعي فقد 1413 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضي؛ ليكون الأداء الأسوأ في عامين بفعل المخاوف التجارية وأزمة اختراق بيانات مستخدمي "فيس بوك".



كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.7% ليصل إلى 2658.5 نقطة، في حين زاد مؤشر "ناسداك" بنحو 3.3% ليسجل 7220.5 نقطة.



وبنهاية جلسة اليوم، شهدت المؤشرات الثلاثة أكبر مكاسب يومية من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس 2015.