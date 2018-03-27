اليوم.. عمومية «جى بى أوتو» تُناقش إصدار كفالات لشركاتها التابعة

تعقد شركة جي بي أوتو، اليوم الثلاثاء، جمعيتها العامة العادية وغير العادية؛ للنظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة، فيما تناقش الجمعية العادية القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.



يُشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 723.6 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 989.8 مليون جنيه في 2016.



وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 17.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 15.2 مليار جنيه في 2016.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر قدرها 703.11 مليون جنيه في 2017، مقابل 0 أرباح في العام السابق له.