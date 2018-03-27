«المرور»: إغلاق جزئى لشارع ترعة الجبل بحدائق القبة لمدة 3 شهور

وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لشارع ترعة الجبل بحدائق القبة، لمدة 3 شهور؛ لمنع الزحام بعدما حصل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على تصريح استكمال إنشاء عدد 2 بيارة صرف صحى، مع تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية.



وستكون اﻷعمال بشارع ترعة الجبل بحدائق القبة على بعد 175 مترا من محطة مترو أنفاق كوبرى القبة باستقطاع 3 أمتار من الاتجاهين، وترك باقى الحارات لمرور حركة السيارات، وسوف تكون الأعمال ليلاً ونهارًا حتى 4/6/2018.



وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.