وزير الخارجية الفرنسى: هدفنا إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إننا نعتبر أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الكفيل لضمان سلام عادل، ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا جمع لودريان ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، مساء أمس الإثنين، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، عقب انتهاء اللقاء مع الرئيس محمود عباس.



وأضاف لودريان أنه لتحقيق ذلك هناك درب واحد، هو درب المفاوضات بين الطرفين بدعم الأسرة الدولية، وفي هذا الإطار نحن مستعدون لمواكبة كل المبادرات ذات المصداقية لإعادة إطلاق عجلة المفاوضات.



وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن هدف باريس إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، في حدود آمنة معترف بها، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وفلسطين سوف يأتي في الوقت المناسب في إطار هذه العملية.