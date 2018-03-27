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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:11 ص

حسين عيسى يكشف عن موعد إقرار قانون الاقتصاد غير الرسمي

الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى
محمد جعفر
dostor.org/2105118

كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تجهيز اللجنة، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية قانون الاقتصاد غير الرسمي، وعملياته وكيفية تحويله إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن ذلك سيتم من خلال منظومة الاحتواء المالي، وسيتم إقراره بشكل نهائي في دور الانعقاد المقبل المقرر أكتوبر 2018.

وأشار إلى أنه يتم حاليا عقد مؤتمرات بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات واتحاد البنوك، لوضع أفكار مبدئية للقانون لتحويل الاقتصاد غير الرسمي، إلى رسمي، بما يوفر عوائد ضريبية كبيرة، كما يساعد في تحسين مستوى الاقتصاد للدولة، ويتبقى التشريع الذي سينظم ذلك، وأؤكد أن قانون الاقتصاد غير الرسمي، هو أولى أولياتنا في دور الانعقاد القادم.

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