سقوط سيدتين بأوراق مالية مزورة بمحطة مترو المرج

تمكن رجال مباحث النقل والمواصلات، من ضبط ربتي منزل بحوزتهما أوراق مالية مزورة بمترو الأنفاق.



وعثر بحوزة الأولى «م. ب. م» 30 سنة، على ورقة مالية فئة المائتي جنيه مزورة، وبحوزة الثانية «ث. أ. س» 19 سنة، ورقة مالية فئة المائتي جنيه مزورة لقيامهما بتقديم الورقتين الماليتين لشراء تذكرتين من شباك تذاكر محطة المرج القديمة.



وتبين بالفحص بأنها تختلف في ألوانها وملمسها عن مثيلاتها من الأوراق المالية الصحيحة "يشتبه أن تكون مقلدة"،وبتفتيش حقيبة يد الأولى عثر بداخلها على 11 ورقة مالية فئة المائتي مزورة بإجمالي مبلغ 2400 جنيه.



وبمواجهة المتهمتين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها مقابل مبلغ مالي 400 جنيه، لصالح شخصين الأول "أ. ع. ع"، والثاني "م. ن"، بالكشف عنهما لم يستدل لهما على معلومات جنائية مسجلة.



وأمر اللواء قاسم حسين مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم قسم شرطة ثان مترو الأنفاق، وإرساله المتهمتين والمضبوطات لقسم شرطة المرج لقيده وعرضه على النيابة.



