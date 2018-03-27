اليوم.. الحكم على مُتهم باقتحام محكمة بني مزار بالمنيا

تصدر المحكمة العسكرية في مُحافظة أسيوط، اليوم الاثلاثاء، الحكم على مُتهم باقتحام محكمة بني مزار شمالي مُحافظة المنيا، التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.



وقال الدفاع إن المحكمة – في الجلسة السابقة – استمعت إلى المرافعة عن متهم محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا في أحداث اقتحام محكمة بنى مزار إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وتم القبض عليه وتعاد إجراءات محاكمته أمام دائرة عسكرية.



وكانت المحكمة العسكرية قضت أواخر العام الماضى بالسجن المؤبد والمشدد بحق 131 متهما في أحداث عنف وقعت بمركز بنى مزار تزامنا مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأسندت للمتهمين عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وخاصة.

