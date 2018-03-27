القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
05:23 ص

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟
حوادث
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:02 ص

اليوم.. الحكم على 89 متهمًا بقضية «ولع - جيفارا»

اليوم.. الحكم على
حسام محفوظ
dostor.org/2105113

تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الحكم على 89 متهمًا- بينهم أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة المُنحَلّ- في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولع - جيفارا».

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، عدة اتهامات، منها "الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات «مجاهدون- ولع- جيفارا- مجهولون»، شاركت فى حرق عدد من سيارات رجال الشرطة والقضاء، ومقهى فى منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوفًا وموادًا مشتعلة".

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم على المتهمين بالخلايا العنقودية للإخوان

21 فبراير.. الحكم على 89 متهمًا في قضية «ولع- جيفارا»

27مارس.. الحكم على 89 متهمًا في قضية «ولع- جيفارا»

الحكم على 89 متهمًا في خلية «ولع - جيفارا».. 27 مارس

اقرأ أيضًا
منذ يومين

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ يومين

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

منذ يومين

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

منذ 4 أيام

«المرور» تغلق طريق السويس مع تقاطع الدائرى لاستكمال أعمال إنشاء كوبري

منذ 4 أيام

«الداخلية» تكشف محاور الخطة الأمنية الشاملة لتأمين الانتخابات

منذ 5 أيام

دفاع ريهام سعيد: «رضيع» موكلتي في خطر ويجب إخلاء سبيلها

الآن

«الباز» يكشف سبب اختفاء الطوابير أمام بعض اللجان الانتخابية (فيديو)

هبة مجدي تكشف سبب عدم مشاركتها في الانتخابات

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

«عُقب سيجارة» يتسبب في حريق مخزن بالعتبة (صور)

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

رسميًا .. أون سبورت تستبعد عبد الغني وميدو وحازم من الأستوديو التحليلي

أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي مرتين

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر ٢٠١٨

انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية وغلق الصناديق

غلق صناديق الاقتراع في أول يوم انتخابات

25 صورة ترصد تفاصيل اليوم الأول للانتخابات في الإسكندرية

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

رسميًا .. أون سبورت تستبعد عبد الغني وميدو وحازم من الأستوديو التحليلي

أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي مرتين

كشكول

بالصور.. ندوة "تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠" باقتصاد القاهرة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعرض أحدث أبحاثها في المؤتمر القومي للبحث العلمي

"الفكر الأشعري" يُناقش القضايا الكلامية لـ" الماتريدية".. الأربعاء

التعليم تنفي حقيقة الصورة المتداولة لحلق شعر إحدى الطالبات بالفيوم

الزناتي لمحافظ دمياط:"المعلمين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية"

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

محكمة مغربية ترفض إقرار عقد زواج أبرم في إسرائيل

المحكمة الإدارية في تونس تحسم نزاع «الحقيقة والكرامة»

وزير الخارجية الفرنسي : ماكرون سيزور فلسطين وإسرائيل مايو المقبل

ads
منوعات

تشارلز.. إنسان آلى بريطانى ينافس البشر فى المشاعر

راسل كرو يكتشف جروحًا تسبب فيها فيلم من 19 عامًا

بالفيديو.. «تسلم الأيادي» تلهب حماس الناخبين أمام اللجان

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك