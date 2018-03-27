اليوم.. الحكم على 89 متهمًا بقضية «ولع - جيفارا»

تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الحكم على 89 متهمًا- بينهم أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة المُنحَلّ- في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولع - جيفارا».



وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، عدة اتهامات، منها "الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات «مجاهدون- ولع- جيفارا- مجهولون»، شاركت فى حرق عدد من سيارات رجال الشرطة والقضاء، ومقهى فى منطقة ميدان الممر، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوفًا وموادًا مشتعلة".

