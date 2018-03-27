اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالإسكندرية.. توافد ملحوظ على اللجان الانتخابية

في ترقب للمشهد الانتخابي بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، عقب الانفجار الذى شهدته المنطقة أول، أمس الأحد، مستهدفا موكب مدير أمن الإسكندرية، توافد الناخبون على اللجان الانتخابية، قبل موعد فتحها، المقرر في تمام الساعة التاسعة صباحا.



وردد الناخبون على أبواب اللجان الانتخابية هتافات منها «نعم للسيسي، الجيش ف الحدود واحنا ف اللجان، تحيا مصر ولا للإرهاب»، استعدادًا لبدء العملية الانتخابية.



ولوحظ على المشهد الانتخابي توافد ملحوظ من كبار السن، كما لوحظ اصطحاب الأهالي لأطفالهم، لغرز روح الإيمان بالواجب الوطني والانتماء في قلوبهم.



واختتم اليوم الأول من العملية الانتخابية بغلق اللجان، وتشميع صناديق الاقتراع في موعدها المقرر التاسعة مساءً، استعدادا لليوم الثاني من الانتخابات، والتي تستمر حتى الأربعاء الموافق 28 مارس الجاري.



وأعدت محافظة الإسكندرية ثلاث غرف متابعة العملية الانتخابية محافظة الإسكندرية ومحكمة الإسكندرية ومديرية الأمن، جميعها تتواصل مع بعضهم البعض، إضافة إلى تواجد شباب في مختلف اللجان يتواصلون مع غرف العمليات بخاصية الفيديو كونفرنس، لزيادة المتابعة والتدخل الوقتي في حال حدوث أي مشاكل أو مخالفات وتوفير خطوط هاتفية ساخنه لتلقى أي مشكلات.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بدأت، أمس الإثنين، ويتنافس فيها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.