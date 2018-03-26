فنانون أجلوا التصويت لليوم التالى بسبب تصوير أعمالهم الدرامية

بعد أن شهد العرس الانتخابى فى يومه الأول مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والغناء بمصر، أجل عدد آخر منهم عملية التصويت لليوم التالي، بسبب انشغالهم في تصوير أعمالهم الفنية.



وجاء أبرز هؤلاء النجوم الفنانة دلال عبد العزيز، وزوجها الفنان سمير غانم، وبناتهم دنيا، وإيمى، كما من المقرر أن تشارك الفنانة حورية فرغلى غدا بلجنتها الانتخابية بحى جاردن سيتى.



كما تشارك أيضا الفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد حلمي وزوجته مني زكي.



كما تشارك سما المصرى، وأيضا الفنان أحمد جمال والذى سيدلى بصوته بمدرسة الثانوية الفكرية بمدينة نصر.



ومن المقرر أيضا أن تشارك المخرجة ايناس الدغيدي، والفنانة الشابة منة فضالى بأحد مدارس مدينة السادس من اكتوبر.