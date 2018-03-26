«اتفرج يا سلام» يعرض «دايرة الرحلة» و«حدوتة مراتي» في «بروجرام» واحد

في حلقة اليوم من برنامج «اتفرج يا سلام» الذي يُذاع عند منتصف ليل الاثنين من كل أسبوع، على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، ينفرد بعرض فيلمين في «بروجرام» واحد؛ أولهما الروائي القصير «حدوتة مراتي» في الساعة 9:57 دقيقة ويحكي قصة عروسين بليلة الزفاف ويفاجأ الزوج بأن عروسته تنتابها حالات غريبة في تنويعة على فيلم «عفريت مراتي».



أما الفيلم الروائي القصير الثاني فيحمل عنوان «دايرة الرحلة» ومدته ٣ دقائق، ويتناول رحلة الحياة من الميلاد حتى الممات، والفيلمان إخراج شيماء علي، التي يناقشها ويعرض فيلميها الناقد أحمد شوقي.



«اتفرج يا سلام» إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.