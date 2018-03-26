القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الإثنين 26/مارس/2018 - 11:45 م

الجالية اليمنية بالسعودية تدين الهجمات الحوثية على المملكة

الجالية اليمنية بالسعودية
عبير سليم
dostor.org/2105107

أعربت الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية صواريخ باليستية باتجاه أراضي المملكة.

وقال أمين عام الجالية حسين باهميل، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن الجالية اليمنية تدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية واستهدفت عدة مدن بالمملكة"، مؤكدًا دعمها لأية إجراءات تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها.

وأشار إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها يعكس رفض الميليشيات الحوثية الانقلابية لأي حوار واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية المدعومة من إيران بما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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