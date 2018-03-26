القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
05:23 ص

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟
فن
الإثنين 26/مارس/2018 - 11:41 م

فيديو.. انطلاق برنامج «اللعيب مع رزان ومهيب» على «MBC مصر»

رزان ومهيب
رزان ومهيب
إخاء شعراوى
dostor.org/2105105

في إطلالة مميزة وغير تقليدية لنجوم مُنتخب مصر لكرة القدم الذين يستعدوا للمُشاركة في كأس العالم بروسيا، ينطلق برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" ،الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبدالهادي في سهرة كل جمعه على "MBC مصر".

وأبرز النجوم الذين سيتوجدون في البرنامج، هم: «رمضان صبحي، وتريزيجيه، وأحمد المحمدي، وعمر جابر، وأحمد حجازي، وسعد سمير، وعمرو جمال، وعبد الله السعيد»، ويغوص برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" في حياتهم وأحلامهم وآمالهم وتوقعاتهم؛ لمُشاركتهم في مُباريات كأس العالم وحظوظ مُنتخب مصر في مُشاركته الثالثة في المونديال العالمي، ويتحدث كل منهم في حلقة خاصة عن أبرز المحطات الكروية في حياتهم وكيف يعيشون حياة الاحتراف خارج مصر وكيف استطاعوا التغلب على الصعوبات الناتجة عن اختلاف طبيعة الحياة وكرة القدم في مصر عن الدول التي يلعبون فيها، وقد تم تصوير حلقات برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" في عدد من البلدان التي يحترف بها نجوم مُنتخب مصر.

ويُعرض برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" كل جمعه على قناة "MBC مصر" الساعة 10:00 مساءً، ويبدأ عرضه الجمعة 30 مارس 2018 الساعة 10:00 مساءً.

فيديو.. انطلاق برنامج «اللعيب مع رزان ومهيب» على «MBC مصر»
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

شاهد.. ناهد السباعي ترقص على أغنية «لأ لأ»

منذ أقل من شهر

منة فضالى: «الحب الحرام» أفضل من «بيت السلايف»

منذ أقل من شهر

ياسمين عبدالعزيز تبحث عن بطل لفيلمها الجديد

منذ أقل من شهر

أبرزهم «تحيا مصر وشارك».. 8 أغاني وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

منذ أقل من شهر

«Get Out» يحصد جائزة أوسكار أفضل نص أصلى

منذ أقل من شهر

ثنائيات هوليوود يخطفن الأنظار على «الريد كاربت» بحفل الأوسكار

الآن

«الباز» يكشف سبب اختفاء الطوابير أمام بعض اللجان الانتخابية (فيديو)

هبة مجدي تكشف سبب عدم مشاركتها في الانتخابات

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

«عُقب سيجارة» يتسبب في حريق مخزن بالعتبة (صور)

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

رسميًا .. أون سبورت تستبعد عبد الغني وميدو وحازم من الأستوديو التحليلي

أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي مرتين

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر ٢٠١٨

انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية وغلق الصناديق

غلق صناديق الاقتراع في أول يوم انتخابات

25 صورة ترصد تفاصيل اليوم الأول للانتخابات في الإسكندرية

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

رسميًا .. أون سبورت تستبعد عبد الغني وميدو وحازم من الأستوديو التحليلي

أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي مرتين

كشكول

بالصور.. ندوة "تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠" باقتصاد القاهرة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعرض أحدث أبحاثها في المؤتمر القومي للبحث العلمي

"الفكر الأشعري" يُناقش القضايا الكلامية لـ" الماتريدية".. الأربعاء

التعليم تنفي حقيقة الصورة المتداولة لحلق شعر إحدى الطالبات بالفيوم

الزناتي لمحافظ دمياط:"المعلمين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية"

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

محكمة مغربية ترفض إقرار عقد زواج أبرم في إسرائيل

المحكمة الإدارية في تونس تحسم نزاع «الحقيقة والكرامة»

وزير الخارجية الفرنسي : ماكرون سيزور فلسطين وإسرائيل مايو المقبل

ads
منوعات

تشارلز.. إنسان آلى بريطانى ينافس البشر فى المشاعر

راسل كرو يكتشف جروحًا تسبب فيها فيلم من 19 عامًا

بالفيديو.. «تسلم الأيادي» تلهب حماس الناخبين أمام اللجان

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك