فيديو.. انطلاق برنامج «اللعيب مع رزان ومهيب» على «MBC مصر»

في إطلالة مميزة وغير تقليدية لنجوم مُنتخب مصر لكرة القدم الذين يستعدوا للمُشاركة في كأس العالم بروسيا، ينطلق برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" ،الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبدالهادي في سهرة كل جمعه على "MBC مصر".





وأبرز النجوم الذين سيتوجدون في البرنامج، هم: «رمضان صبحي، وتريزيجيه، وأحمد المحمدي، وعمر جابر، وأحمد حجازي، وسعد سمير، وعمرو جمال، وعبد الله السعيد»، ويغوص برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" في حياتهم وأحلامهم وآمالهم وتوقعاتهم؛ لمُشاركتهم في مُباريات كأس العالم وحظوظ مُنتخب مصر في مُشاركته الثالثة في المونديال العالمي، ويتحدث كل منهم في حلقة خاصة عن أبرز المحطات الكروية في حياتهم وكيف يعيشون حياة الاحتراف خارج مصر وكيف استطاعوا التغلب على الصعوبات الناتجة عن اختلاف طبيعة الحياة وكرة القدم في مصر عن الدول التي يلعبون فيها، وقد تم تصوير حلقات برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" في عدد من البلدان التي يحترف بها نجوم مُنتخب مصر.





ويُعرض برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" كل جمعه على قناة "MBC مصر" الساعة 10:00 مساءً، ويبدأ عرضه الجمعة 30 مارس 2018 الساعة 10:00 مساءً.