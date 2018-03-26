انطلاق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر ٢٠١٨

انطلقت فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر تحت عنوان «السينما تجمعنا» وسط حضور نخبة من نجوم الفن والسينما من داخل وخارج السلطنة، وتنظمه الجمعية العمانية للسينما خلال الفترة (26 -31) مارس 2018، بدعم من وزارة السياحة ومطارات عمان، وشركاء عروض الأفلام «فوكس سينما، وسينما لونار».



وستعقد الجمعية العمانية صباح اليوم، ملتقى إعلامي بفندق مسك بالموج (الساعة 11ص) للتعريف بفعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر ٢٠١٨، والتعريف بصناع الأفلام وإمكان المخصصة للعروض السينمائية.



كما سيتم فتح السجاد الأحمر للضيوف والمشاركين بالمهرجان في تمام الساعة (6:30) مساءً بالهيئة العامة للطيران المدني.



وسيقام حفل افتتاح مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر بالهيئة العامة للطيران المدني في تمام الساعة 8، تحت رعاية عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.