القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الإثنين 26/مارس/2018 - 11:35 م

الثلاثاء.. «تويتر» يحظر إعلانات العملات الرقمية

الثلاثاء.. «تويتر»
وكالات
dostor.org/2105103

أبلغت شركة "تويتر"، المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي، وكالة "رويترز" للأنباء، بأنها ستبدأ حظرا على إعلانات العملات الرقمية بدءًا من غد الثلاثاء بحسب وكالة سبوتنيك.

وقالت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، الاثنين، إن الحظر سيشمل الإعلان عن الطرح الأولي للعملات وعمليات التمويل الجماعي، التي تستخدم لجمع المال، من خلال تكوين عملات جديدة.

وفي فبراير، أعلنت شركة "فيسبوك" تقييد إعلانات العملات الافتراضية، بينما أعلنت شركة "غوغل" الحظر الشهر الجاري، على أن يتم تفعيله يونيو المقبل.

وقالت "فيسبوك" في بيان، وقت إعلانها عن حظر إعلانات العملات الرقمية، إنه لن يتم عرض المنتجات الإعلانية "التي ترتبط في كثير من الأحيان بممارسات ترويجية مضللة وخادعة، وعلى وجه التحديد العملات الرقمية التي تستخدم أسالبب مغرضة لجذب مستثمرين جدد.

وأوضح مدير إدارة المنتجات في "فيسبوك" روب ليثرن: نريد أن يواصل الناس اكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة والتعرف عليها من خلال إعلانات فيسبوك دون الخوف من الحيل أو الخداع.

يأتي إعلان "فيسبوك" عن منعها لإعلانات العملات الرقمية، بعد أسابيع من اعتراف مؤسسها مارك زوكربيرغ بقوة العملات الرقمية.

وكانت "تويتر" قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها بصدد اتخاذ إجراءات، من شأنها منع الحسابات المرتبطة بالعملات الافتراضية من "خداع الآخرين".

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