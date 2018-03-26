القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الإثنين 26/مارس/2018 - 11:32 م

أسامة الشيخ: لم نستبعد أي محلل من أستوديو مصر واليونان

أسامة الشيخ رئيس
أسامة الشيخ رئيس قناة «أون سبورت»
إخاء شعراوى
dostor.org/2105102

أكد أسامة الشيخ رئيس قناة «أون سبورت»، أن اختيار فريق عمل أستوديو مباراة مصر واليونان يأتي في إطار سياسة القناة المعتادة بالاعتماد على أكبر عدد من كوادرها في أستوديوهات المباريات بالبطولات المختلفة.

وأوضح «الشيخ» في بيان، أنَّ «أون سبورت» اعتادت تغيير أطقم عمل أستوديوهاتها حتى خلال مباريات اليوم الواحد، وأن الأمر لا يتعلق باستبعاد أو إقصاء كما صوره بعض من لا يعرفون السياسة العامة للعمل بالقناة.

وشدد على اعتزاز القناة وتقديرها لجميع كوادرها من مذيعين ومحللين ومعدين ومخرجين وغيرهم من الذين أثروا شاشتها وساهموا في مكانتها الرفيعة على الساحة الرياضية.

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