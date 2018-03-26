«الإصلاح والتنمية»: مشاهدات عملية التصويت أكدت حرص المواطنين على المشاركة

قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، إن مشاهدات العملية الانتخابية أكدت حرص المواطنين حتى كبار السن منهم على القيام بحقهم الوطني في المشاركة الانتخابية، مؤكدا حرص الحزب على مساعدة جميع الناخبين للوصول للجانهم الانتخابية سواء عن طريق توفير وسائل المواصلات، حيث تم توفير أكثر من 100 أتوبيس، وتم توصيل آلاف المواطنين للجانهم الانتخابية، بالإضافة إلى توفير عشرات الوحدات المتنقلة لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم.

وتابع: أن حزب الإصلاح والنهضة قام بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة فرق العمل في ما يقرب من 40 شياخة على مستوى الجمهورية في 6 محافظات (الإسكندرية، القاهرة، البحيرة، الجيزة، كفر الشيخ، سوهاج).