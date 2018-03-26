20 صورة ترصد تفاصيل اليوم الأول للانتخابات في أسوان

رصدت عدسة "الدستور"، 20 لقطة، لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية أمام المقرات الأنتخابية بمحافظة أسوان، أثناء توافد الناخبين على لجان الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وكثف رجال القوات المسلحة والشرطة تواجدهم بالمقار الإنتخابية للتأمين، فضلًا عن مساعدتهم لكبار السن للوصول إلى اللجان الإنتخابية التي يتبعونها، في لجان يصل عدد من يحق لهم التصويت فيها 974.972 ناخب على مستوى المحافظة، بنسبة 1.65% من الكتلة التصويتية على مستوى الجمهورية.



وتوجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، للإدلاء بصوته في مقره الانتخابي بلجنة الوافدين، في مدرسة محمد منير الابتدائية المشتركة.



وقام العمد والمشايخ وكبار العائلات بمعاونة الأجهزة المحلية في التجهيزات الإدارية وحشد المواطنين لحضور الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.



وأدلى أعضاء حزب النور بأسوان، بأصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأثنين، بمقر اللجنة الأنتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية.



وقال إسلام أسامة مسئول اللجنة الأعلامية للحزب، إن مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية، تأتي لدعم عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لانه الأقدر على قيادة المرحله القادمة، وللحفاظ على مصرنا.



كما شارك الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، في مسيرة طلابية بدأت من كليتي التربية والتربية النوعية إلى مقر لجان الانتخاب والتصويت.



وقبل غلق باب اللجان بدقائق قليلة احتفل أهالى ياسر أحمد حسن تاجر وسارة سيد حسين، بمراسم حفل زفافهم أمام أحد لجنة جمعية الشابات المسلمات، بتقديم عرضا فنيا لرقصة "التحطيب" لأستقبال العروسين، بالتنسيق مع حملة كلنا معك من أجل مصر المنسق العام العمدة مجدى الحسينى ومنسق بندر أسوان حمادة السعيد حيث نظموا احتفالية بفرقة التحطيب وبعض الفقرات الغنائية الأخرى وأشرف على التنظيم أحمد السعيد.