5 شخصيات عالمية تكتب رسالة المسرح فى يومه

اختارت الهيئة الدولية للمسرح هذا العام 5 شخصيات مسرحية بارزة ممثلة عن جميع القارات، للاحتفال باليوم العالمي للمسرح الذي يصادف اليوم الثلاثاء، 27 مارس الجاري.



وجاءت أسماء الشخصيات كالآتى: «الكاتبة مايا زبيب من لبنان ممثلة عن الدول العربية، وهي مخرجة وممثلة وكاتبة مسرحية وعضو في فرقة زقاق المسرحية، وعن أفريقيا تم اختيار ويري ويري ليكينج من ساحل العاج، وعن أوروبا والمملكة المتحدة سايمون ماكبرني وهو ممثل وكاتب ومخرج مسرحي والمؤسس الشريك لمسرح كومبليسيت، وعن الأمريكتين المؤلفة والكاتبة المسرحية سابينا بيرمان من المكسيك، وعن آسيا ومنطقة المحيط الهادي تم اختيار المخرج المسرحي والممثل رام غوبال باجاج من الهند».

