الذهب يواصل الصعود للجلسة الرابعة

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوى في نحو شهر ونصف مع استمرار المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.



واستفاد المعدن الأصفر من الهبوط الملحوظ في قيمة العملة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأنهى سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أبريل الجلسة عند مستوى 1355 دولار للأوقية وهو أعلى إغلاق منذ 16 فبراير الماضي، وذلك بعدما شهد ارتفاعًا قدره 0.4% أو ما يعادل نحو 5.10 دولار.



وكان المعدن النفيس شهد مكاسب أسبوعية قوية خلال الأسبوع الماضي بأرباح بلغت نحو 37 دولارًا دعمها موقف عدم اليقين حول الحرب التجارية بفعل قرارات الرئيس دونالد ترامب جديدة التي تستهدف الصين.



وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.5% ليسجل 1345.5 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% ليسجل 89.026 دولار.