دينا تُدلي بصوتها الانتخابي في الدقي

صور.. عمر هاشم يدلي بصوته في الانتخابات بمدينة نصر

أدلى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، بصوته في الإنتخابات الرئاسية، بمقر لجنته بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبدالفتاح الإعدادية، سابقا "المدرسة التجريبية الموحدة الإعدادية" بمدينة ...