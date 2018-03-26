دينا تُدلي بصوتها الانتخابي في الدقي
أدلت الفنانة الاستعراضية دينا بصوتها الانتخابي داخل مدرسة ناصر الابتدائية النموذجية في الدقي بالجيزة.
ونشرت دينا صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع «انستجرام» صورة لها من داخل لجنة الانتخابات.
أدلت الفنانة الاستعراضية دينا بصوتها الانتخابي داخل مدرسة ناصر الابتدائية النموذجية في الدقي بالجيزة.
ونشرت دينا صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع «انستجرام» صورة لها من داخل لجنة الانتخابات.
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