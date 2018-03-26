رئيس نادي القضاة ينتقل لمعهد ناصر للاطمئنان على رئيس لجنة محمد فريد بشبرا

انتقل رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبدالمحسن، إلى مستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على رئيس لجنة محمد فريد بشبرا، الذى أصابته وعكة صحية نتيجة الإجهاد، وتم استبداله بقاضٍ آخر، وتسير العملية الانتخابية باللجنة بصورة طبيعية.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.