«أنا عايش ومش عايش».. شكوى مواطن فوجئ بوفاته بكشوف الانتخابات

تقدم المواطن عبد الفتاح عبد اللطيف شعيب، المقيم بالغربية، بشكوى للهيئة الوطنية للانتخابات بعد اكتشافه انه مقيد ضمن المتوفين بكشوف الانتخابات، مع إنه حي يرزق.



وبدأت اليوم انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.