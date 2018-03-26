ميليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين عشوائيًا بتعز

واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، قصفها العشوائي على قرى محافظة تعز بأكثر من 10 قذائف هوزر وهاون وإصابة عدد من المواطنين، بينهم امرأة، وحالتها خطيرة، وفقًا لأحد المواقع اليمنية.



وقالت إحدى المواطنات: "إن قصفا عشوائيا شنته ميليشيات الحوثي على قرى مقبنة بأكثر من عشر قذائف هوزر وهاون وإصابة عدد من المواطنين في عزلة الفكيكة، بينهم امرأة وحالتها خطيرة".



وأكدت أن الميليشيات تواصل قصفها ضد المدنيين بدون رحمة ولا تبالي بالنساء والأطفال وضحاياها كل يوم في ازدياد.