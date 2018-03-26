استهداف وكالة بريطانية في هجوم إلكتروني ضخم

تعرّضت وكالة مكافحة المنشطات في المملكة المتحدة، التي تحتوي على الآلاف من تفاصيل تجارب المخدرات الرياضية والسجلات الطبية لهجوم إلكتروني اليوم.



وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم، إن الموظفين في مقر الوكالة في لندن تم استدعاؤهم إلى اجتماع صباح الاثنين حيث تم إبلاغهم عن الخرق الإلكتروني.



وتوجد بيانات لاعبي كرة القدم في الدوري الممتاز "بريميرليج" وراكبي الدراجات رفيعي المستوى والرياضيين الأوليمبيين المشهورين على خوادم موقع الوكالة.



وكشف مختصون سابقون، في وكالات مكافحة المنشطات، عن معلومات طبية مفصلة لبعض الرياضيين البارزين خاصة في روسيا في العالم، ما أدى إلى حدوث موجات صادمة في مجتمعات الرياضة والجغرافيا السياسية.



وأكد متحدث باسم أوكاد أن الوكالة كانت موضوعًا لهجوم إلكتروني، لكنها زعمت أنها لم تنجح، وأنها تعتقد أنه لم يتم فقد أية بيانات.



وقالت الصحيفة إن الوكالة لا تزال تحقق في هذه المسألة، فيما قال مصدر من الوكالة "إن الخرق الأمني وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع".