فرنسا ترحّب باجتماعات القاهرة لتوحيد الجيش الليبي

رحّبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا باجتماعات القاهرة لإعادة توحيد القوات المسلحة الليبية، مشيرة إلى أن عملية إعادة توحيد الجيش تحت السلطة المدنية يتماشى مع توصيات الإعلان المشترك الذي تم في فرنسا.



وأضافت السفارة في سلسلة تغريدات على صفحتها بموقع "تويتر"، الإثنين، أن محادثات القاهرة هي تكملة مفيدة للوساطة التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة بهدف تعزيز المصالحة في ليبيا، وذلك بحسب قناة "ليبيا الأحرار".



وأوضحت السفارة أن ليبيا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى جيش موحد وشامل يمثل كامل البلاد لمكافحة الإرهاب والتهريب، ولضمان أمن الحدود.