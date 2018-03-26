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اقتصاد
الإثنين 26/مارس/2018 - 07:45 م

مورجان ستانلي: قيمة «مايكروسوفت» ستصل لتريليون دولار خلال عام

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2104821

يراهن بنك "مورجان ستانلي" على شركة "مايكروسوفت" لتصل قيمتها السوقية مستوى تريليون دولار خلال الإثني عشرة شهرًا القادمة، الأمر الذي يجعلها تتفوق على "أمازون" و"آبل".

وأوضح "كيث فايس" المحلل بالبنك الاستثماري في مذكرة بحثية للعملاء، اليوم الإثنين، أن تبني نظام الحوسبة السحابية وقنوات التوزيع الكبيرة، إضافة إلى قاعدة عملاء وتحسين الهوامش جميعها عوامل تدعم مسار الوصول إلى مستوى 50 مليار دولار فيما يتعلق بالأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب، وقيمة سوقية تبلغ تريليون دولار.

ويستخدم نظام الحوسبة السحابية الخوادم البعيدة المستضافة من أجل تخزين البيانات، ومعالجتها بدلًا من جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الخادم المحلي.

ويتوقع "مورجان ستانلي" أن يتضاعف حجم الحوسبة السحابية التي تقدمها شركة "مايكروسوفت" لتصل إلى أكثر من 250 مليار دولار.

ورفع البنك الأمريكي السعر المستهدف للسهم خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة من 110 دولارات إلى 130 دولارًا، وعند هذا المستوى فإن إجمالي قيمتها السوقية يبلغ 1 تريليون دولار.

وحاليًا تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ"مايكروسوفت" 671 مليار دولار و"آبل" 856 مليار دولار و"أمازون" تقدر بـ747 مليار دولار، أما "ألفابت" فقيمتها السوقية 730 مليار دولار.

وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "مايكروسوفت بنسبة 5.4% لتصل إلى 91.89 دولار بقيمة سوقية تتجاوز الـ707 مليارات دولار.

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