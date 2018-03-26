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اقتصاد
الإثنين 26/مارس/2018 - 07:43 م

سهم «جنرال إليكتريك» دون 13 دولارًا لأول مرة منذ 2009

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2104820

هبط سهم "جنرال إلكتريك" أدنى مستوى 13 دولارًا للمرة الأولى في 9 سنوات تقريبًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار الصعوبات المالية التي تواجه الشركة.

وتراجع سهم "جنرال إليكتريك" بأكثر من 2.4% ليهبط إلى 12.75 دولار بقيمة سوقية تبلغ 110.8 مليار دولار.

ويعتبر سهم "جنرال إليكتريك" الخاسر الوحيد في مؤشر "داو جونز" الصناعي الذي ارتفع بنسبة 1.6% أو 383 نقطة خلال نفس الفترة، ليسجل مستوى 23918.3 نقطة.

وانخفض سعر سهم الشركة العاملة في المجال الصناعي أدنى مستوى 13 دولارًا للمرة الأولى منذ يوليو 2009.

وخلال العام الحالي بلغت خسائر سهم "جنرال إليكتريك" ما يزيد عن 26.9% مقارنة مع مستوى 17.45 دولار الذي سجله في نهاية تعاملات 2017.

وظلت الشركة الأمريكية تكافح لعدة سنوات بفعل الضغوط المتعلقة بتوقعات متشائمة للأرباح وعائدات أقل بمقدار النصف تقريبًا

وكانت "جنرال إليكتريك" سجلت خسائر قدرها 9.8 مليار دولار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي كما تراجعت الإيرادات إلى 31.4 مليار دولار.

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