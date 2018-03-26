أهالي الإسكندرية يهتفون للنزول للانتخابات رغم الحادث الإرهابي (فيديو)

رغم العملية الإرهابية الأخيرة، التي حاولت التأثير على العملية الانتخابية، وتخويف المواطنين من المشاركة في الانتخابات، إلا أن مواطني الإسكندرية، سطروا بمشاركتهم في الانتخابات، رسالة رادعة للإرهاب، بأنه لن يكون هناك أبدا تهديدًا للشعب المصري.



وبدأت اليوم انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

