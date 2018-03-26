السيد العشري يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بـ6 أكتوبر

أدلى اللواء السيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد إيهاب مرسي بمساكن القوات المسلحة بقرية الفردوس بمدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر.



وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة، بمصر الجديدة صباح اليوم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.