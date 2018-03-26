غرف عمليات القضاة: انتظام عملية التصويت ولم نتلق شكاوى

استمرت غرف عمليات القضاة في متابعة 18 ألف قاض مشرفين على الانتخابات الرئاسية بجميع أنحاء الجمهورية، مع بدء اليوم الأول للانتخابات.



ورصدت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، رئيس مجلس إدارة النادي، تواجد القضاة في اللجان قبل بدء التصويت بفترة كافية للتجهيز لعملية الاقتراع، بحيث بدأت عملية التصويت في الميعاد المقرر لها في تمام الساعة التاسعة صباح أمس.



وجرت عملية التصويت طوال اليوم بانتظام في ظل إقبال جيد من الناخبين في مختلف اللجان.



كما رصدت الغرفة وجود تعاون كبير بين رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين اللجان والتزامهم بعمليات التأمين في ظل التنسيق الكامل مع رؤساء اللجان من القضاة ودون تدخل في العملية الانتخابية، وهو ما انعكس على صورة العملية الانتخابية برمتها، والتي تجرى في أجواء احتفالية كبيرة من جانب المواطنين.



وقال المستشار سمير البهي، رئيس نادي مجلس الدولة، إن الانتخابات تسير بشكل منتظم وسط تأمين شامل، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى من قضاة المجلس المشرفين على الانتخابات.



وأضاف "البهي"، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الغرفة تواصلت بشكل عشوائي مع عدد كبير من القضاة على مستوى الجمهورية، والجميع أكد انتظام التصويت ولا توجد أي ملاحظات.



جدير بالذكر أن تشكيل غرفة العمليات جاء على النحو التالي: المستشار سمير يوسف البهي، رئيس مجلس الإدارة رئيسا للغرفة، المستشار أيمن عبدالفتاح حجاج، أمين الصندوق، والمستشار إيهاب نبيل إسماعيل، السكرتير العام، والمستشار عبدالرؤوف خليفة، السكرتير العام المساعد، والمستشار وائل فرحات عبدالعظيم، المتحدث الإعلامي للنادي.



وقال المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن هناك غرفة عمليات بمقر مجلس الدولة، يترأسها المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس المجلس، وتتواصل على مدار الساعة مع قضاة المجلس المشاركين في الإشراف على الانتخابات، والبالغ عددهم 2200 عضو.



وأضاف "عبدالفتاح" لـ«الدستور» أن الأوضاع مستقرة، مؤكدًا أن الأعضاء أكدوا خلال تواصلهم مع الغرفة أن الإقبال حاشد على مستوى اللجان الفرعية، لافتًا إلى أن الغرفة على استعداد تام للتواصل مع أي طارئ أمام أي مستشار.



وفي سياق آخر؛ طالب المستشار حسين عبده خليل، رئيس نادي قضايا الدولة، قضاة الهيئة المشاركين في الانتخابات، ببذل الجهد لتيسير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، ووصفهم بالجنود الأوفياء.



وقال "خليل"، في خطاب حصلت "الدستور" على نسخة منه: "زملائي الأجلاء، أبنائي وبناتي، مستشارو هيئة قضايا الدولة، يا من تحملون لواء الدفاع عن وطننا الأبي في الداخل والخارج متسلحين بالعلم والأخلاق، تشاركون جنوده الأوفياء في صون الأرض وحفظ المال".



وتابع: "ها قد ناداكم الوطن الأبي مكلفًا ومشرفًا إياكم لتخطوا به ومعه هذه الخطوة المهمة في تاريخه لاختيار رئيس الجمهورية".



كما أكدت غرفة عمليات نادي القضاة على انتظام العملية الانتخابية على مستوى كافة اللجان، من خلال متابعتهم للقضاة المشرفين على الانتخابات، أن جميع اللجان الانتخابية فتحت في موعدها في التاسعة صباحًا، ولم ترصد الغرفة أي تأخير في فتح اللجان.



وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من مستشاري الهيئة، والبالغ عددهم 4 آلاف مستشار، وتم تواجدهم قبل التاسعة، وانتظام سير العملية الانتخابية، مضيفا أن أعضاء الغرفة يجرون جولة على المحاكم الابتدائية لمتابعة سير العملية الانتخابية.



وتدلى المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في الخامسة والنصف، عصر غد الثلاثاء، بلجنتها الفرعية رقم 11، في مدرسة ناصر الإعدادية، التابعة للجنة العامة بمحرم بك الكائنة بـ100 ش محرم بك بمحافظة الإسكندرية.



وطالبت «قطب»، أعضاء النيابة الإدارية المشاركين في الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ببذل كل الجهد من أجل أداء الأمانة التي شرفوا بحملها على الوجه الأكمل كعهدهم دومًا، ليكونوا عند ثقة هذا الشعب العظيم وبما يكفل لكل مواطن أن يدلي بصوته وسط كافة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة في دولة سيادة القانون.



من جانبه؛ قال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار الإعلام والعلاقات بالمحكمة، إن غرفة العمليات بدار القضاء العالي برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، وعضوية قيادات محكمة النقض تتابع سير العملية الانتخابية الرئاسية لمتابعة القضاة من النقض والمكتب الفني ونيابة النقض، وسائر اللجان القضائية على مستوى الجمهورية لتقديم الحلول والرد على الاستفسارات ومتابعة سير العملية الانتخابية طوال فترة الاقتراع.



وأوضح أن ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض.