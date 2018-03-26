بالصور.. مدير مباحث الجيزة يتفقد خدمات تأمين لجان الغرب

تفقد اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الخدمات الأمنية المتمركزة أمام عدة لجان انتخابية بقطاع غرب الجيزة.



والتقى الديب بعدد من ضباط الشرطة والجيش المعينين على لجان بمناطق الجيزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم، واستمع لتقييمهم للحالة الأمنية ومدى وجود أى معوقات لعملية التصويت من عدمها.



كما استمع مدير المباحث لعدد من الناخبين، الذين أبدوا رضاهم عن تنظيم عملية إدلائهم بأصواتهم وتيسير الخدمات الأمنية عليهم مع حرصهم على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وتتابع غرفة إدارة الأزمات بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التطورات اللحظية بالشارع الجيزاوي، ومتابعة الحالة الأمنية بصورة مستمرة طوال أيام الانتخابات الثلاثة.



وتتصل الغرفة بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، وشرطة النجدة بالقطاع، والإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وشرطة مكافحة العنف ضد المرأة ووحدات الانتشار السريع وغرفة عمليات محافظة الجيزة، لتحقيق متابعة لحظية بالحالة الأمنية، وإصدار تقرير أمني على مدار الساعة لغرفة إدارة الأزمات المنعقدة بوزارة الداخلية.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.