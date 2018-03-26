«إيشارب علم مصر».. طرحة رسمية في أول أيام الانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية زحامًا شديدًا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التي توافد إليها المواطنون منذ الصباح الباكر، للتصويت في الاستحقاق الانتخابي 2018 واختيار رئيس للبلاد لمدة 4 سنوات مقبلة.



واللافت للانظار أن الغالبية العظمى من النساء أمام اللجان يرتدين «طرحة» بألوان علم مصر، احتفالًا بأول أيام التصويت.



من جانبها، قالت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، إن ارتداء الملابس التي تتضمن أعلام مصر يزيد من الإحساس بالانتماء.



وأضاف الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، لـ«الدستور»، أن ارتداء الملابس بألوان علم مصر يُحسن بشكل كبير من النفسية، إضافة إلى أنه نوع من أنواع التعبير عن الحب.