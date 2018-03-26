وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الانتخابات بالتجمع

أدلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنة الشهيد إبراهيم الرفاعي مدرسة بنت الشاطئ بالتجمع الأول.



ودعا عبد الغفار، خلال إدلائه بصوته، المواطنين للمشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



وأدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة، بمصر الجديدة صباح اليوم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.