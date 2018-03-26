«السلاك» ينفي تقديم عرض لأي طرف ليبي

نفى الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، اليوم الإثنين، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تقديمه لأي عرض لأي طرف سياسي، وأكد في الوقت نفسه ترحيب السراج بأى مبادرات من شأنها حلحلة الأزمة الليبية، وفقا لموقع "ليبيا الخبر".



كانت صحيفة عربية نشرت خبرًا مفاده أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، رفض مؤخرًا عرضًا سريًا من رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، يقضي باقتسام السلطة مناصفة بين الطرفين، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.