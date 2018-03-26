الأمم المتحدة تدين هجوم الحوثيين الصاروخي على الرياض

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم، الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون في اليمن على السعودية، مساء الأحد، وقال إن التصعيد العسكري ليس هو الحل لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.



واعترضت القوات السعودية، الأحد، 7 صواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون على السعودية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.



جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة أن غوتيريش "يدين بشدة إطلاق سلسلة من الصواريخ بالأمس، أعلن الحوثيون مسئوليتهم عنها، باتجاه مدن في السعودية من بينها الرياض، كما يفعل بشكل مستمر بشأن جميع الهجمات ضد المدنيين".



ودعا غوتيريش إلى "ضبط النفس وسط التوترات المتصاعدة، وأكد أن التصعيد العسكري ليس هو الحل".